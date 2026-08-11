Москва11 авгВести.Правительство России продлило действие сниженного норматива продаж бензина на бирже до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Уточняется, что постановление об этом уже подписано.
Правительство продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря 2026 годаговорится в заявлении на сайте кабмина
Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок, конечными покупателями по которым выступают сельхозпроизводители, обеспечивающие северный завоз организации, строительные организации и РЖД.
По информации правительства, соответствующее решение принято с целью поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива, а также обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей.