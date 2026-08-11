Кабмин продлил до конца года сниженный до 10% норматив продаж бензина на бирже

В России продлили действие сниженного норматива продаж бензина на бирже Кабмин продлил до конца года сниженный до 10% норматив продаж бензина на бирже

Москва11 авг Вести.Правительство России продлило действие сниженного норматива продаж бензина на бирже до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что постановление об этом уже подписано.

Правительство продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря 2026 года говорится в заявлении на сайте кабмина

Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок, конечными покупателями по которым выступают сельхозпроизводители, обеспечивающие северный завоз организации, строительные организации и РЖД.

По информации правительства, соответствующее решение принято с целью поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива, а также обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей.