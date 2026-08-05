В РФ разрешена продажа бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года

В РФ разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на ограниченное время В РФ разрешена продажа бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года

Москва5 авг Вести.Правительство РФ приняло постановление, разрешающее до 1 июля 2027 года выпуск и обращение в России бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщили в Минэнерго.

Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро-2, Евро-3, Евро-4 говорится в сообщении ведомства

Постановление также признает утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.

На АЗС будет отражена и представлена в наглядной форме информация об экологическом классе отпускаемого топлива, что позволит гражданам сделать осознанный выбор, отмечается в сообщении.

Решение носит временный характер и является антикризисной мерой. Речь о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу не идет, подчеркнули в Минэнерго.