В России могут снизить стандарты для топлива до "Евро-2" Правительство РФ готово упростить стандарты для топлива до "Евро-2"

Москва30 июн Вести.Российское правительство рассматривает возможность выдачи временного разрешения на производство и оборот автомобильного топлива более низких стандартов, вплоть до "Евро-2", с целью насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По информации издания, данная мера может быть введена сроком на один год.

В статье говорится, что в РФ может быть разрешен выпуск и обращение бензина и дизельного топлива классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4" до июля 2027 года. Для бензина планируется ограничить содержание метанола на уровне 3%.

Отдельно отмечается, что может быть допущен импорт такого топлива без распространения на него требований технических регламентов ЕАЭС.

По оценкам аналитиков, этот шаг позволит использовать нафту без необходимости глубокой переработки, что потенциально увеличит предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц.

Вместе с тем высказываются опасения по безопасности подобного топлива для современных автомобилей. Действующий технический регламент предусматривает для топлива класса "Евро-5" содержание серы не более 10 мг на килограмм, тогда как для "Евро-2" этот показатель может достигать 500 мг на килограмм. Кроме того, бензин "Евро-2" допускает большее содержание бензола, а дизельное топливо — снижение цетанового числа.

Продажа топлива стандарта "Евро-2" в России была запрещена с 2013 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что запасы накопленного бензина в России составляют 1,7 млн тонн.