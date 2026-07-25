Новак: власти РФ рассматривают снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%

Новак: топливный норматив продаж на бирже могут сократить до 2% Новак: власти РФ рассматривают снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%

Москва25 июл Вести.В правительстве обсуждается возможность временного снижения минимального объема топлива, который нефтяные компании обязаны продавать на бирже. Как сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, рассматривается вариант сокращения норматива до 2% — это минимально возможный уровень.

По словам Новака, данная мера носит исключительно временный характер и призвана смягчить ситуацию на внутреннем рынке в условиях текущего дефицита.

Действительно, это обсуждается, и мы рассматривали на штабе снижение норматива до минимального. Это тоже носит временный характер, на период дефицита заявил вице-премьер

Ожидается, что соответствующие акты будут приняты в самое ближайшее время.

Ранее Минэнерго РФ отмечало, что рассматривается снижение норматива на биржевых торгах и по дизельному топливу — до 10%.