РБК: Новак поручил проработать вопрос о смягчении лимитов на бензин на АЗС РБК: Новак поручил рассмотреть вопрос отмены лимитов до 50 литров бензина на АЗС

Москва23 июл Вести.Вице-премьер России Александр Новак дал поручение властям и бизнесу изучить вопрос снятия ограничений на отпуск менее 50 литров бензина в руки на АЗС, пишет издание РБК со ссылкой на два источника в отрасли.

…Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать вопрос по отмене ограничений на АЗС по отпуску в одни руки менее 50 литров бензина говорится в сообщении

Поручение дано по итогам совещания по топливу 13 июля, указывает издание.

Министерство энергетики по поручению Новака должно продумать механизм, чтобы персонал АЗС не мог обходить ограничения в реализации топлива, добавляется в сообщении.

Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market Сергей Терешкин отметил РБК, что поручение о смягчении ограничений может косвенно свидетельствовать об улучшении ситуации с топливом.

Во вторник Новак отмечал, что рынок топлива в РФ частично стабилизировался после мер, принятых правительством. Ранее он объяснял очереди на заправках "прилетами" украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.