Москва23 июлВести.Вице-премьер России Александр Новак дал поручение властям и бизнесу изучить вопрос снятия ограничений на отпуск менее 50 литров бензина в руки на АЗС, пишет издание РБК со ссылкой на два источника в отрасли.
…Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать вопрос по отмене ограничений на АЗС по отпуску в одни руки менее 50 литров бензинаговорится в сообщении
Поручение дано по итогам совещания по топливу 13 июля, указывает издание.
Министерство энергетики по поручению Новака должно продумать механизм, чтобы персонал АЗС не мог обходить ограничения в реализации топлива, добавляется в сообщении.
Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market Сергей Терешкин отметил РБК, что поручение о смягчении ограничений может косвенно свидетельствовать об улучшении ситуации с топливом.
Во вторник Новак отмечал, что рынок топлива в РФ частично стабилизировался после мер, принятых правительством. Ранее он объяснял очереди на заправках "прилетами" украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.