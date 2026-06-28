Путин рассказал об объемах накопленных запасов бензина в России

Путин: запасы бензина в РФ составляют 1,7 млн тонн Путин рассказал об объемах накопленных запасов бензина в России

Москва28 июн Вести.Запасы накопленного бензина в России составляют 1,7 млн тонн. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Вот по справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%. сказал Путин

Также глава государства отметил, что ранее накопленные запасы топлива уже поступили на внутренний рынок страны.