Аналитик объяснил, почему в РФ начали продавать бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4 Аналитик объяснил, для чего в РФ разрешили продажу бензина Евро-2 и Евро-3

Москва7 авг Вести.Разрешение правительства России продавать бензин стандартов Евро-2, Евро-3, Евро-4 – это возможность заранее избежать дефицита топлива в случае возникновения предпосылок к этому. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Правительство, по словам аналитика, свои разрешением на продажу дает возможность компаниям накопить в топливных базах топливо различных классов.

Я думаю, что это по сути заранее делается для того, чтобы, если возникнет необходимость, можно было спокойно продать там топливо разных классов экологических и сам дефицит не возник. Потому что пока что мы как бы решали те проблемы, которые уже возникли. Сейчас правительство хочет превентивно как бы работать и заранее, может быть, позволить компаниям даже накопить в топливных базах, в общем-то, топливо разных экологических классов сказал Юшков

Он обратил внимание на то, что компании не запрашивали у правительства возвращения к стандарту "Евро-2".

Это скорее превентивные некие меры, все-таки возврат там к Евро-2 у нас даже компании не запрашивали, но мы, видимо, просто взяли всю номенклатуру, на всякий случай, записали туда и Евро-2, и Евро-4, потому что мы в основном-то сразу с Евро-3 на Евро-5 перешли… Это указывает на то, что правительство заранее пытается создать условия, чтобы, если будет необходимо, можно было быстро насытить рынок добавил он

5 августа правительство России приняло постановление, разрешающее до 1 июля 2027 года выпуск и обращение в России бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Как сообщили в Минэнерго, решение носит временный характер и является антикризисной мерой.