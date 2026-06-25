Москва25 июн Вести.Возможный масштабный импорт в Россию бензина с субсидиями импортерам может действовать до осени, пока не пройдет летний пик потребления этого топлива. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. При этом, по его словам, главная задача - обеспечить безопасность российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Сложности на топливном рынке России касаются главным образом бензина, указал эксперт.

Сейчас ситуация довольно напряженная, прежде всего, с бензином, потому что бензина мы производим меньше, чем дизеля. Исторически так сложилось, что НПЗ настроены больше на производство дизеля. Бензина всегда было меньше, примерно 85-90% от произведенного за год бензина шло всегда для внутреннего рынка, и только 10-15% экспортировалось. А летом и того меньше экспорта, в основном ориентация на внутренний рынок, потому что летом еще и повышается объем спроса, потребления на внутреннем рынке сказал Юшков

Летом люди ездят на машинах на отдых, в том числе на юг, где закрыта часть аэропортов. Пик потребления, как правило, приходится на август, при этом, по майским данным Росстата, объем нефтепереработки в России сократился, в частности, из-за ремонтов на НПЗ.

Эксперт отметил: в случае, если это будет необходимо, правительство рассматривает вариант масштабного импорта бензина из стран дальнего зарубежья с компенсацией из бюджета разницы закупающим топливо компаниям с тем, чтобы цена на внутреннем рынке РФ не поднялась до внешнего уровня.

Это дополнительная нагрузка на бюджет, но сейчас первоочередная задача - обеспечить доступность топлива, то есть наполнить внутренний рынок, чтобы не было дефицита. И это вот как раз по бензину. Это временная мера, она будет действовать пока, с одной стороны, у нас ремонт НПЗ, и не хватает производства. А с другой стороны, пока тот самый повышенный спрос. У нас уже в сентябре-октябре начинается снижение объемов потребления бензина. Люди возвращаются в города, а зимой так вообще мало мы потребляем. Прошлой зимой даже разрешили экспортировать на пару месяцев бензин, потому что его, условно говоря, девать некуда было. Поэтому сейчас речь идет о законодательной подготовке условий для того, чтобы импортировать, но при этом чтобы это не влияло на цены на российском рынке сказал эксперт

По мнению Юшкова, правительство будет разрешать импортировать бензин, пока есть риск дефицита из-за снизившегося ввиду ремонтов на НПЗ объема производства и высокого объема потребления.

Думаю, что до осени, наверное, это точно будет действовать, пока объем потребления не пойдет вниз. Ну и наша стратегическая задача, конечно, обеспечить безопасность НПЗ. Если она будет достигнута, то даже повышенный спрос мы сможем сами закрыть, и не нужно будет ничего импортировать. Раньше же мы не импортировали ничего - даже летом. Поэтому стратегическая задача — обеспечение безопасности НПЗ, чтобы они в полной мере нормально работали, и тогда нам бензина хватит сказал Юшков

В Росстате ранее сообщили о существенном ускорении роста цен на бензин в РФ.