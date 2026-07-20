Москва20 июл Вести.Ситуация на российском топливном рынке может улучшиться с сентября, когда потребление бензина и дизельного топлива традиционно начинает сокращаться. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

По его словам, улучшения ситуации с топливом можно ожидать с начала осени, когда традиционно заканчивается сезон высокого потребления топлива.

Думаю, что с сентября ситуация в любом случае будет уже лучше, потому что у нас с сентября начинается сокращение объемов потребления и бензина, и дизеля. Люди возвращаются в города, в гражданском сегменте, в общем-то, снижение существенное происходит. А с ноября у нас многие вообще не ездят на автомобилях, поэтому потребление зимой, особенно бензина, у нас значительно меньше, чем летом. И дизеля тоже. Поэтому я думаю, что с осени ситуация в любом случае будет получше просто за счет сокращения объемов потребления сказал Юшков

Эксперт напомнил: первопричина топливного кризиса - сокращение объема нефтепереработки и, соответственно, производства бензина и дизельного топлива.

Здесь, конечно, наша стратегическая задача — обеспечить безопасность НПЗ, и если мы сможем этого добиться, то и в производстве у нас тоже будет ситуация лучше резюмировал Юшков

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил сохранение проблем с наличием бензина АИ-95 на автозаправочных станциях в этом регионе в отличие от АИ-92 и дизельного топлива.