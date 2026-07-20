Ведерников: в Псковской области есть проблемы с бензином АИ-95 В Псковской области АЗС работают в штатном режиме, очередей нет

Москва20 июл Вести.О ситуации с бензином в Псковской области рассказал губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, в Пустошке, Усвятах, Стругах Красных и Пыталово автозаправочные станции работают в штатном режиме, очередей нет. Однако в наличии – только бензин АИ-92 и дизельное топливо.

С бензином АИ-95 действительно по-прежнему проблемы. И если в Пскове ситуация понемногу выправляется, то в большинстве муниципалитетов пока все сложно отметил глава Псковской области в МАХ

Также Ведерников добавил, что самая напряженная обстановка в южных районах и в Великих Луках, где объема поставляемого топлива недостаточно. В настоящее время в регионе продолжается работа над стабилизацией ситуации с бензином.