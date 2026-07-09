Москва9 июлВести.На заправках Кузбасса за последние дни снижается объем продажи бензина марок АИ-92 и 95, сообщил губернатор региона Илья Середюк со ссылкой на аналитические данные.
При этом для дальнейшего улучшения ситуации важно подключить к работе все АЗС, включая независимые, отметил он.
Ажиотажный спрос на бензин пошел на спадговорится в публикации главы региона
Сейчас топливо в регионе реализуется через АЗС федеральных сетей, а заправки небольших компаний не работают. Отсюда и очереди, отметил губернатор Кузбасса.
Он сообщил, что достигнута договоренность с крупными заводами о поставках на независимые АЗС.
Туда завезут бензин, и очереди станут меньшепишет Илья Середюк
Кроме того, проинформировал губернатор, увеличиваются поставки горючего в Кузбасс.
По его словам, сейчас выгружаются 42 железнодорожных цистерны, ожидают выгрузки 65, а 186 находятся в пути.
Параллельно власти мониторят цены. По словам Середюка, на крупных заправках они остаются стабильными, а о случаях их повышения для принятия мер информация сразу направляется в ФАС.