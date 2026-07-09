Губернатор Кузбасса сообщил, что ажиотажный спрос на бензин пошел на спад

Ажиотажный спрос на бензин пошел на спад в Кузбассе Губернатор Кузбасса сообщил, что ажиотажный спрос на бензин пошел на спад

Москва9 июл Вести.На заправках Кузбасса за последние дни снижается объем продажи бензина марок АИ-92 и 95, сообщил губернатор региона Илья Середюк со ссылкой на аналитические данные.

При этом для дальнейшего улучшения ситуации важно подключить к работе все АЗС, включая независимые, отметил он.

Ажиотажный спрос на бензин пошел на спад говорится в публикации главы региона

Сейчас топливо в регионе реализуется через АЗС федеральных сетей, а заправки небольших компаний не работают. Отсюда и очереди, отметил губернатор Кузбасса.

Он сообщил, что достигнута договоренность с крупными заводами о поставках на независимые АЗС.

Туда завезут бензин, и очереди станут меньше пишет Илья Середюк

Кроме того, проинформировал губернатор, увеличиваются поставки горючего в Кузбасс.

По его словам, сейчас выгружаются 42 железнодорожных цистерны, ожидают выгрузки 65, а 186 находятся в пути.

Параллельно власти мониторят цены. По словам Середюка, на крупных заправках они остаются стабильными, а о случаях их повышения для принятия мер информация сразу направляется в ФАС.