Москва15 июн Вести.С проблемами нехватки бензина, которые приводят к ажиотажному спросу на горючее, сталкиваются в первую очередь независимые АЗС, которые закупают топливо через биржи и трейдеров. Таким мнением с ИС "Вести" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Он добавил, что в ситуации, когда биржевые цены на топливо растут, независимым АЗС приходится ограничивать продажу бензина, чтобы сохранять возможность конкуренции с АЗС, принадлежащими компаниям, которые самостоятельно добывают нефть.

Эти проблемы возникают у так называемых независимых АЗС. Это заправки частные, может быть одна заправка у владельца, может быть сеть заправок, но это вот именно такой частный бизнес, независимые АЗС. Они покупают топливо всегда через биржу, либо сами, либо через трейдеров, но тем не менее берут топливо с биржи. И в этом плане, конечно, когда цены на бирже подрастают, а они не могут, например, повысить цены в рознице из-за того, что рядом, например, стоит заправка так называемой вертикально интегрированной компании, то есть это – крупная компания, которая сама добывает нефть, перерабатывает и продает. Если ты поднимешь цену себе, а вертикально интегрированная не поднимет, то, естественно, все просто переедут к соседу, и ты вообще останешься без клиентов объяснил Юшков

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