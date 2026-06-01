Аналитик Юшков: цены на бензин в России будут зависеть от состояния НПЗ

Эксперт рассказал, от чего будут зависеть цены на бензин в России Аналитик Юшков: цены на бензин в России будут зависеть от состояния НПЗ

Москва1 июн Вести.Стоимость бензина в России будут зависеть от состояния нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В беседе с NEWS.ru эксперт предупредил, что даже небольшое сокращение производства может вызвать дефицит топлива.

Ключевым вопросом здесь по-прежнему остается обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов. Даже в обычный год, когда нет внеплановых ремонтов на НПЗ, у нас от произведенного за год топлива 90% шло на внутренний рынок и только 10% экспортировалось. Соответственно, если производство сокращается хотя бы на 10%, это создает условия для возникновения дефицита объяснил Юшков

Кроме того, по словам аналитика, важно регулировать работу биржевых площадок. Как рассказал Юшков, у независимых АЗС возникли сложности в связи с увеличением тарифов на бирже.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство готово выработать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.