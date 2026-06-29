Москва29 июн Вести.Ажиотаж вокруг топлива в России порождает наиболее сильную нагрузку на автозаправочные станции (АЗС). Об этом ИС "Вести" сообщил член Общественного совета при Министерстве энергетики России Сергей Пикин.

Он отметил, что такая нагрузка на АЗС в истории наблюдается впервые.

Ну, действительно, это сложная история, потому что, если посмотреть на продажи тех же заправок, которые сейчас есть. А вот сейчас статистика такая интересная, что те заправки, которые раньше продавали один объем, сейчас за этот короткий период времени, пока у них есть топливо, пока новый бензовоз не подъехал, продают в два-три раза быстрее этот объем. То есть, представляете, такой нагрузки на заправки не было никогда в истории… Вот этот ажиотаж и приводит к тому, что люди приезжают, видят, что есть ограниченное количество топлива, которое дают, а при этом они заправляются этим топливом, кто-то может быть второй раз заправляется, потом приезжает на следующий день, на всякий случай прокомментировал Пикин

Также эксперт отметил, что ситуация в таком напряженном режиме может продолжаться до нескольких недель.

Ранее в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" президент России Владимир Путин заявил, что дефицит топлива в России не носит критический характер.