Москва3 авг Вести.Ситуация на российском топливном рынке продолжает улучшаться, а главной причиной ограничений на продажу топлива в отдельных регионах остаются внеплановые ремонты. Об этом заявил ИС "Вести" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам эксперта, ситуация на российском топливном рынке улучшается за счет увеличения поставок бензина.

Объективные факторы улучшения — это либо снижение очередей, либо их полное отсутствие и отсутствие лимитов уже на многих заправках, и все это показывает, что количество топлива увеличивается. Часть НПЗ выходит с внеплановых ремонтов, соответственно, и выпуск бензина увеличивается. А по дизелю, в силу того, что у нас перепроизводство дизеля в целом по стране, то эти товарные остатки, которые есть, они просто ситуацию улучшают с каждой неделей все больше и больше, и, наверное, в сентябре уже дизель не придется ограничивать, и он пойдет частично на экспорт сказал Пикин

Временные ограничения на продажу топлива в некоторых регионах - как, например, повторно введенные меры в Волгоградской области, - по словам эксперта, могут иметь место из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Ключевой фактор — это внеплановый ремонт, потому что когда, допустим, сейчас выходит из внеплановых ремонтов часть мощностей, а при этом мы снова видим, что ситуация не улучшается с точки зрения прилетов, то есть все равно идут попытки нанесения ущерба, и где-то они доходят - соответственно, внеплановые ремонты снова продлеваются или возобновляются пояснил Пикин

Эксперт также прокомментировал уровень цен на независимых АЗС в России, о тенденции к снижению которых заявила ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По сообщению ФАС от 29 июля, в рамках мер антимонопольного реагирования участникам топливного рынка было выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, и возбуждено 28 дел.

Сергей Пикин напомнил: ключевая проблема независимых АЗС - доступ к топливу.

Причем желательно, конечно, прямой доступ. Биржа фактически уже не работает, то есть объемы там купить невозможно, соответственно, покупка может быть только в двух местах. Либо напрямую у производителя, у больших НПЗ вертикально интегрированных компаний - но пока были ограничения, они в первую очередь снабжали только свои собственные АЗС, и уже на последнем месте оставались запросы со стороны независимых. Сейчас ситуация получше, то есть объемы топлива увеличиваются, есть что предложить и независимым АЗС. Либо покупка у мелкооптовых розничных баз, где цены сразу были высокими из-за того, что они изначально спекулировали на ситуации. И тут, наверное, контроль ФАС тоже должен быть не только по конечному продавцу топлива, но еще и [по тому], откуда покупается, почему эти мелкооптовые базы выставляют такие ценники. Тут нужен комплексный подход отметил Пикин

На минувшей неделе снижение цен на бензин было зафиксировано в 23 регионах России. Тем временем правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина из страны до 31 января 2027 года.