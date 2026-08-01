Лимиты на продажу топлива снова ввели в Волгоградской области В Волгоградской области повторно введены лимиты на продажу бензина

Москва1 авг Вести.В связи с резко возросшим спросом автозаправочные станции в Волгоградской области повторно начали вводить ограничения на продажу бензина. Об этом комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона сообщает в MAX.

В связи с резко возросшим спросом компании "ЛУКОЙЛ" и 2Газпром" на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива: за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина. Кроме того, компания "ЛУКОЙЛ" временно ввела ограничения на отпуск дизельного топлива в городской черте – 60 литров, на трассе – 200 говорится в сообщении

Уточняется, что дизельное топливо компания "Газпром" отпускает без ограничений.

Для сохранения стабильности на топливном рынке региона нефтяные компании, профильные федеральные и региональные ведомства принимают все необходимые меры, отмечается в сообщении.

Лимиты на продажу всех видов бензина в Волгоградской области были отменены 28 июля.