В Вологодской области планируется увеличить поставки бензина в регион Филимонов: в Вологодской области ведется работа по увеличению поставок бензина

Москва6 июл Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в мессенджере MAX о совместной работе по увеличению поставок бензина в регион с Минэнерго России, "Лукойлом" и другими топливными компаниями.

Отмечается, что на данный момент топливо поступает в прежнем объеме, однако спрос вырос почти в два раза.

Дал поручения министерствам и главам муниципалитетов, которые они должны выполнить к 8 июля: для водителей транзитных транспортных средств организовать места отдыха с санитарными комнатами, водой и чаем. Адреса опубликовать на своих ресурсах отметил губернатор

Также Филимонов поручил проработать перевод ведомственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо, а также обеспечить бесперебойную работу автолавок, коммунальных служб, врачей и почты.

Помимо этого, Филимонов поручил наказывать граждан, перепродающих бензин по завышенным ценам.

Глава субъекта отметил, что примерно 90% автозаправочных станций в регионе — это заправки "Лукойл". Отсюда проблема в высокой концентрации одной сети на региональном рынке.