Москва6 июл Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал в своем Telegram-канале, как лично столкнулся с дефицитом топлива.

Днем в понедельник, 6 июля, в его служебном автомобиле закончился бензин, и машина заглохла прямо на скоростном обходе Вологды. Как отметил Филимонов, на помощь пришла Госавтоинспекция, экипаж которой подбросил его до работы.

Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле… Пересел со служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему заявил Филимонов

Губернатор сообщил, что весь понедельник провел в переговорах с руководством топливных компаний, в основном "Лукойла", который занимает порядка 90% розничного рынка региона. Кроме того, консультации ведутся с "Газпромнефтью" и "Татнефтью". Главная цель – добиться увеличения объемов ежесуточной отгрузки топлива с нефтебазы.