Mash: мэр Калуги Денисов не смог заправиться на АЗС

Мэр Калуги рассказал, что не смог заправиться бензином Mash: мэр Калуги Денисов не смог заправиться на АЗС

Москва23 июн Вести.Мэру Калуги Дмитрию Денисову не досталось бензина на областной АЗС, пишет Mash.

Telegram-канал публикует фрагмент видео, на котором градоначальник рассказывает об этом.

Я сам не смог заправиться... Везде очереди, заправляют в канистры говорит градоначальник

Он также отметил, что запасаться топливом занятие "абсолютно бестолковое" и небезопасное, потому что тара может разгерметизироваться и взорваться.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что фиксируется ажиотажный спрос на горючее. По его словам, выкупается в полтора раза больше топлива, чем обычная среднесуточная норма потребления.