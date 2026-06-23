Москва23 июнВести.Мэру Калуги Дмитрию Денисову не досталось бензина на областной АЗС, пишет Mash.
Telegram-канал публикует фрагмент видео, на котором градоначальник рассказывает об этом.
Я сам не смог заправиться... Везде очереди, заправляют в канистрыговорит градоначальник
Он также отметил, что запасаться топливом занятие "абсолютно бестолковое" и небезопасное, потому что тара может разгерметизироваться и взорваться.
Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что фиксируется ажиотажный спрос на горючее. По его словам, выкупается в полтора раза больше топлива, чем обычная среднесуточная норма потребления.