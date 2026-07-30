Российский топливный союз сообщил правительству о проблемах независимых АЗС РТС жалуется правительству на проблемы частных АЗС из-за нехватки топлива

Москва30 июл Вести.Российский топливный союз (РТС) обратился к правительству с письмом, сообщив о сложностях, с которыми сталкиваются независимые автозаправочные станции. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении "Интерфакс".

По данным РТС, частные АЗС испытывают трудности с приобретением топлива по приемлемым ценам.

В настоящее время независимые АЗС практически не имеют возможности приобретения топлива в оптовом звене по ценам, соответствующим биржевым индикаторам говорится в письме

Отмечается также, что уже купленные на бирже и предоплаченные партии нефтепродуктов поставляются с задержками или сделки впоследствии расторгаются.

Как подчеркивается в документе, в текущих условиях нефтяные компании в первую очередь обеспечивают топливом собственные сети АЗС, из-за чего объемы биржевых продаж продолжают сокращаться.

В РТС также заявили, что топливо в мелкооптовом сегменте продается независимым операторам по ценам, которые в 1,5-2 раза превышают биржевые индикаторы.

Ранее ФАС заявила, что фиксирует тенденцию к снижению стоимости топлива на частных АЗС. Отмечалось, что служба уже выдала 52 предупреждения, связанные с ценообразованием, и возбудила 28 уголовных дел.