В России начали активно выставлять на продажу АЗС "Известия": в России начали массово выставлять на продажу АЗС

Москва17 июл Вести.В России на сайтах маркетплейсов, порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости, а также корпоративных сайтах компаний начали активно публиковаться объявления с продажей автозаправочных станций (АЗС).

За последний месяц было размещено свыше 150 таких объявлений. Заправки продают в десятках регионов — в том числе в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской и Оренбургской областях, сообщает газета "Известия".

Диапазон цен на автозаправочные станции составляет от 1 до 150 миллионов рублей. Стоимость зависит от локации, оборудования, срока работы станции и наличия франшизы. Так, в Уфе сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей.

Причиной таких решений стало ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги пишут "Известия"

Как указывает газета, продавцы планируют потратить выручку на погашение долгов, многие продолжать работу в этом бизнесе уже не планируют.

Крупные российские нефтяные компании тоже избавляются от части автозаправочных станций. Так, "Газпром" включил в программу продажи непрофильных активов заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях — собственником объектов выступает ООО "Газпром сеть АЗС". Цена объектов варьируется от 940 тысяч до 13,4 миллиона рублей.

"Лукойл" также разместил объявления о реализации АЗС — в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае, однако стоимость не прописана.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, что ситуация на рынке топлива постепенно стабилизируется, ажиотаж на заправках снижается, в то время как правительство продумывает долгосрочные меры по развитию сети мини-НПЗ.

Кроме того, "Известия" писали, что в тринадцати субъектах России зафиксировано заметное сокращение очередей на