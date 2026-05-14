Москва14 мая Вести.Российские автозаправочные станции начали нести убытки при продаже бензина АИ-92. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании "ОМТ Консалт".

По данным аналитиков, реализация одного литра АИ-92 приносит АЗС убыток в размере 84 копеек. При этом продажа литра АИ-95 остается прибыльной – около 47 копеек с литра, а дизельного топлива – 3,68 рубля.

Эксперты проанализировали показатели работы розничных сетей с начала года, включая маржинальность, операционные расходы и рентабельность. Средняя разница между закупочной и розничной ценой составила 7,5 рубля на литр АИ-92, 8,9 рубля на АИ-95 и 12,1 рубля на дизель. Однако после вычета операционных затрат, которые в среднем достигают 8,4 рубля на литр, АИ-92 оказался убыточным.

В исследовании отмечается, что рентабельность АИ-95 остается низкой, тогда как дизельное топливо сохраняет устойчивую прибыльность.

Руководитель направления моторного топлива "ОМТ Консалт" Ильдар Тимерьянов объяснил ситуацию высокими мелкооптовыми закупочными ценами. Дополнительное влияние на стоимость АИ-92, по его словам, оказывает экспортная составляющая.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что ситуация на российском топливном рынке остается стабильной и не требует введения дополнительных ограничений сверх тех, что уже действуют. По его словам, текущих мер по ограничению экспорта достаточно для обеспечения внутреннего спроса.