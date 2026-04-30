Новак анонсировал отмену моратория на обнуление топливного демпфера для НПЗ Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера не продлят с 1 мая

Москва30 апр Вести.Российское правительство приняло решение не продлевать мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу после 1 мая 2026 года. Об этом в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Что касается моратория на демпфер, то, учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. Если будет потребность в такого рода решениях, тогда отдельно будет принято решение пояснил чиновник

Топливный демпфер представляет собой субсидию для нефтеперерабатывающих заводов: государство компенсирует компаниям разницу между экспортной и внутренней ценой топлива, стимулируя поставки бензина и дизеля на российский рынок и сдерживая рост розничных цен. По нормам Налогового кодекса, если среднемесячные оптовые цены отклоняются от индикативных более чем на 20% по бензину и 30% по дизтопливу, выплаты за этот месяц обнуляются. На 2026 год индикативные значения зафиксированы на уровне 62 300 рублей за тонну АИ-92 и 58 950 рублей за тонну дизельного топлива.

Действующий мораторий был введен указом президента Владимира Путина в октябре 2025 года и охватывал период с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Поводом стали рекордные оптовые цены на бензин летом и осенью 2025 года, выросшие на фоне внеплановых ремонтов НПЗ, - тогда нефтяники сами обратились в правительство с инициативой о приостановке обнуления демпфера. В Минэнерго поясняли, что мера необходима для сохранения выплат компаниям и стабилизации цен на топливо.

Ранее власти допускали продление льготного режима. 10 апреля Новак говорил, что обсуждаются варианты пролонгации - от нескольких месяцев до конца 2026 года, а 27 марта на совещании у вице-премьера, по данным РБК, рассматривался вариант продления до конца текущего года. Премьер-министр Михаил Мишустин 7 апреля подчеркивал, что приоритетом остается защита внутреннего топливно-энергетического рынка с использованием демпфера и ограничений на экспорт топлива и удобрений.

Параллельно кабмин намерен сохранить право нефтяников применять специальные химические присадки для наращивания выпуска топлива. "Мы ждем продление указа по использованию присадок, который был принят в ноябре и до 1 мая действует", - отметил Новак.

По данным Петербургской биржи на 30 апреля 2026 года, тонна АИ-92 торгуется по 65 779 рублей (против 65 496 рублей на 30 марта), АИ-95 - по 70 691 рубля (69 974 рубля месяцем ранее), летнего дизтоплива - по 63 154 рубля (63 308 рублей на 30 марта).