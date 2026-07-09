Новый сервис "Сбера" для поиска АЗС охватил 23 тыс. автозаправок по всей России "Сбер" открыл сервис поиска топлива на 23 тысячах АЗС по всей России

Москва9 июл Вести."Сбер" запустил крупнейший в России сервис поиска автозаправочных станций (АЗС) на основе больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в пресс-службе банка.

Сервис охватывает 23 тысячи АЗС по всей стране – от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населенных пунктов. В его основе лежит обезличенная информация о покупках более 100 миллионов клиентов "Сбера". Банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива, что позволяет формировать полную и актуальную картину работы автозаправочных станций.

Уточняется, что алгоритмы анализируют только те операции, которые с высокой вероятностью относятся к покупке топлива. При расчете учитываются тип торговой точки, сумма платежа и другие параметры, которые позволяют отличить заправку автомобиля от других услуг на территории АЗС.

На основе этих данных каждой автозаправке присваивается статус актуальности, а пользователь видит время последней зафиксированной покупки топлива. На карте водитель может увидеть ближайшие станции с недавними покупками топлива, выбрать наиболее удобный вариант и построить маршрут до него.

В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а 8 июля – на экспорт дизельного топлива.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной.

По данным Новака, спрос на моторное топливо в стране вырос примерно на треть на фоне ажиотажа, что создало дополнительную нагрузку на автозаправочные станции.