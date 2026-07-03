Москва3 июлВести."Яндекс" запустил тестирование интерактивной карты, которая позволяет таксистам отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что карта формируется на основе обезличенных данных сервиса "Яндекс Заправки" о проливах горючего в течение последнего часа. По информации "Яндекса", к настоящему моменту к сервису подключены более 10 тысяч заправок по всей России. На этапе тестирования карты она будет доступна только водителям такси в "Яндекс про".
При этом для оперативного обновления информации сервис предлагает таксистам проходить быстрый опрос о ситуации на АЗС.
По итогам эксперимента "Яндекс" примет решение о запуске интерактивной карты для всех водителей, уточнили в пресс-службе.
Ранее издание "Коммерсант" писало, что многие водители такси стали реже выходить на линию из-за ситуации на российском топливном рынке.