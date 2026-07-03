"Яндекс" начал тестировать карту наличия топлива на АЗС для таксистов "Яндекс" тестирует карту наличия топлива на автозаправках для таксистов

Москва3 июл Вести."Яндекс" запустил тестирование интерактивной карты, которая позволяет таксистам отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что карта формируется на основе обезличенных данных сервиса "Яндекс Заправки" о проливах горючего в течение последнего часа. По информации "Яндекса", к настоящему моменту к сервису подключены более 10 тысяч заправок по всей России. На этапе тестирования карты она будет доступна только водителям такси в "Яндекс про".

При этом для оперативного обновления информации сервис предлагает таксистам проходить быстрый опрос о ситуации на АЗС.

По итогам эксперимента "Яндекс" примет решение о запуске интерактивной карты для всех водителей, уточнили в пресс-службе.

Ранее издание "Коммерсант" писало, что многие водители такси стали реже выходить на линию из-за ситуации на российском топливном рынке.