Таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом "Коммерсант": таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем на заправках

Москва30 июн Вести.Топливный кризис в ряде российских регионов привел к дефициту такси. В результате роста цен на заправках легковые пассажирские перевозки стали нерентабельны, многие водители стали реже выходить на линию, сообщает "Коммерсант".

По оценке гендиректора таксопарка F1rst (в парке более 2 тыс. машин) Дмитрия Назарова, отток водителей из отрасли ускорился на 20%. По оценке гендиректора таксопарка 369 (владеет 2,5 тыс. авто) Михаила Манхаева, отток водителей в последнее время составил 5–10%

Водители стали реже выходить на линию, стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, так как высок риск остаться без топлива, подтверждает член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов говорится в публикации

Как отметили в сервисе заказа такси "Максим", в ряде регионов активных водителей на линии становится меньше. В "Яндекс Такси", являющемся крупнейшим в России агрегатором в сегменте легковых пассажирских перевозок, от комментариев отказались.

По подсчетам сервиса "Сбер Индекс", на неделе с 22 по 28 июня траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% при общем росте трат на все категории товаров и услуг на 7,9%.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Александр Новак доложил о новых мерах, направленных на насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами. Он отметил, что кабинет министров уже подготовил необходимые законодательные поправки.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов дал пять советов, которые помогут россиянам экономить до 30% бензина.