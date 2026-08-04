"Известия": более 500 российских АЗС закрыты на ремонт и ребрендинг

СМИ рассказали, почему в России временно не работает часть АЗС "Известия": более 500 российских АЗС закрыты на ремонт и ребрендинг

Москва4 авг Вести.С начала 2026 года 322 автозаправочных станции (АЗС) в России закрылись на ремонт и ребрендинг, что на 70% больше, чем годом ранее. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные расчетов консалтинговой компании "ОМТ Консалт".

По информации издания, в настоящее время более 500 российских автозаправочных станций (2% от общего числа заправок в стране) не работают по этим причинам.

По данным авторов материала, большинство закрытых в нынешнем году по этим причинам заправок (105) принадлежат крупным независимым сетям - таким, как "Газойл", "Росгаз", "Звезда", Tamic Energy и MMK Petrol. Остальные приходятся на средние и мелкие сети АЗС – таких 69 и 82 соответственно. Вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) - в частности, "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", ННК, "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Газпром" - приостановили работу 67 станций.

Президент союза "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Марат Муртазин предположил, что массовое временное закрытие заправок может быть связано с ситуацией на топливном рынке.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что проблема дефицита топлива возникает из-за частичного выхода из строя нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов.