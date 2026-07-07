Москва7 июлВести.Работающих автозаправок на севере Черниговской области фактически не осталось после ударов российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов российских войск по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось работающих автозаправочных станцийсказал собеседник агентства
Отмечается, что с 10 июля в Чернигове собираются ограничить розничную продажу бензина.
Украина может столкнуться с серьезным дефицитом топлива из-за ударов вооруженных сил России по автозаправочным станциям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, писали ранее украинские СМИ.