ТАСС: удары ВС РФ вывели из строя все АЗС на севере Черниговской области

Все АЗС на севере Черниговской области вышли из строя из-за ударов ВС РФ ТАСС: удары ВС РФ вывели из строя все АЗС на севере Черниговской области

Москва7 июл Вести.Работающих автозаправок на севере Черниговской области фактически не осталось после ударов российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов российских войск по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось работающих автозаправочных станций сказал собеседник агентства

Отмечается, что с 10 июля в Чернигове собираются ограничить розничную продажу бензина.

Украина может столкнуться с серьезным дефицитом топлива из-за ударов вооруженных сил России по автозаправочным станциям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, писали ранее украинские СМИ.