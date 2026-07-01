В Киеве и ряде областей Украины на ночь закрыты АЗС В Киеве и Киевской области временно закрыты АЗС

Москва1 июл Вести.В Киеве и Киевской области до 07.00 2 июля закрылись автозаправочные станции (АЗС).

Об этом сообщает пресс-служба украинской автозаправочной сети WOG в соцсети.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.

В связи с возможным массированным обстрелом и в целях обеспечения безопасности персонала и клиентов сказано в тексте сообщения

Агентство ТАСС со ссылкой на украинский источник сообщало, что до указанного времени будут закрыты автозаправки в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

В конце мая ВС РФ ударили "Геранями" по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области. В результате были выведены из строя некоторые резервуары для хранения газа, газоперекачивающие установки, а также цех по подготовке газа.

1 июля сообщалось, что российские военные за три дня более 50 раз ударили по автозаправкам, топливным цистернам и резервуарам на Украине. Уточняется, что больше всего объектов поражено в таких городах, как Днепропетровск, Херсон и Запорожье.