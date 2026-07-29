ОТ Харькова до Днепр уничтожены все используемые ВСУ автозаправочные станции

ТАСС: российская армия уничтожила все АЗС ВСУ от Полтавы до Харькова ОТ Харькова до Днепр уничтожены все используемые ВСУ автозаправочные станции

Москва29 июл Вести.Все используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) основные автозаправочные станции (АЗС) вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, были уничтожены российской армией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию источника в силовых структурах РФ.

Уничтожены все основные АЗС, использовавшиеся ВСУ, вдоль дорог Полтава - Харьков, Харьков - Днепр, Харьков - Павлоград, Днепр - Павлоград сказал собеседник агентства

Ранее об уничтожении автозаправочных станций на трассе Харьков - Полтава заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

До этого сообщалось, что логистика ВСУ оказалась под ударом с началом уничтожения АЗС на Украине.