Москва29 июлВести.Все используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) основные автозаправочные станции (АЗС) вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, были уничтожены российской армией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию источника в силовых структурах РФ.
Уничтожены все основные АЗС, использовавшиеся ВСУ, вдоль дорог Полтава - Харьков, Харьков - Днепр, Харьков - Павлоград, Днепр - Павлоградсказал собеседник агентства
Ранее об уничтожении автозаправочных станций на трассе Харьков - Полтава заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.
До этого сообщалось, что логистика ВСУ оказалась под ударом с началом уничтожения АЗС на Украине.