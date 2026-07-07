МО: ВС РФ уничтожили АЗС и цистерны с топливом, используемые ВСУ

Российская армия уничтожила АЗС и цистерны с топливом для ВСУ МО: ВС РФ уничтожили АЗС и цистерны с топливом, используемые ВСУ

Москва7 июл Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили АЗС и топливные цистерны, которые в своих целях использовали боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оккупированной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны России опубликовало кадры поражения автозаправочных станций и цистерн с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной. Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ отмечают в ведомстве

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары с применением беспилотных летательных аппаратов по ряду объектов железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области.