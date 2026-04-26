АЗС повреждена в результате атаки дронов ВСУ в Донецке

АЗС повреждена в результате атаки украинских БПЛА в Донецке АЗС повреждена в результате атаки дронов ВСУ в Донецке

Москва26 апр Вести.Украинские боевики с применением беспилотных летательных аппаратов атаковали Донецк, в результате агрессии повреждена инфраструктура автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Враг совершил атаку ночью 26 апреля.

По поступившей информации, … в Куйбышевском районе повреждена инфраструктура автозаправочной станции написал Кулемзин в своем канале в мессенджере MAX

Пострадавших среди мирного населения нет.

По данным Министерства обороны России, всего с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотника.