Атака БПЛА на Донецк привела к уничтожению пяти автобусов

Пять автобусов уничтожено в Донецке из-за ночной атаки БПЛА на автопарк Атака БПЛА на Донецк привела к уничтожению пяти автобусов

Москва1 июл Вести.В Донецке в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ было уничтожено пять автобусов. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Происшествие случилось в Калининском районе города.

По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожено 5 автобусов написал он в MAX

Ранее также сообщалось о четверых раненых и одном погибшем сотрудниках МЧС в Донецкой Народной Республике. Это произошло в момент удара БПЛА вечером 30 июня.