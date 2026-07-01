Москва1 июлВести.В Донецке в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ было уничтожено пять автобусов. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
Происшествие случилось в Калининском районе города.
По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожено 5 автобусовнаписал он в MAX
Ранее также сообщалось о четверых раненых и одном погибшем сотрудниках МЧС в Донецкой Народной Республике. Это произошло в момент удара БПЛА вечером 30 июня.