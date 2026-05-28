Москва28 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рейсовый автобус, который следовал по маршруту Макеевка – Севастополь. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло вблизи Донецка. Данные по пострадавших не приводятся.

Ранее вечером 27 мая в Telegram-канале штаба обороны Донецкой Народной Республики сообщалось, что активность вражеских БПЛА была зафиксирована после 22.00 над трассами Донецк - Мариуполь и Донецк – Иловайск, а также над столицей ДНР и Макеевкой.