ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и транспорта, используемые ВСУ

Москва24 мая Вести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты нефтепереработки, энергетики и транспорта, используемые в интересах украинской армии. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, удары нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.

Кроме того, как рассказали в Минобороны, российская армия поразила украинские склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Потери ВСУ в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1065 военнослужащих, добавили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что ВС РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником".