В Харькове и области с 2022 года разрушены 74 автозаправочные станции

В Харькове и области с начала СВО в 2022 году разрушены 74 АЗС В Харькове и области с 2022 года разрушены 74 автозаправочные станции

Москва11 июл Вести.С начала специальной военной операции (СВО) были разрушены 74 автозаправочные станций (АЗС) в Харькове и Харьковской области.

Об этом украинскому порталу "Новости. Live" сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.

У нас сейчас по [Харьковской] области и городу Харькову разрушено 74 АЗС сказал он

По словам Синегубова, порядка 200 АЗС уничтожены на Украине с начала мая в результате взрывов, подсчитали СМИ на основании сообщений местных властей. В Харьковской области только за первую неделю июля сгорело не менее 10 АЗС.