Москва11 июлВести.С начала специальной военной операции (СВО) были разрушены 74 автозаправочные станций (АЗС) в Харькове и Харьковской области.
Об этом украинскому порталу "Новости. Live" сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.
У нас сейчас по [Харьковской] области и городу Харькову разрушено 74 АЗСсказал он
По словам Синегубова, порядка 200 АЗС уничтожены на Украине с начала мая в результате взрывов, подсчитали СМИ на основании сообщений местных властей. В Харьковской области только за первую неделю июля сгорело не менее 10 АЗС.