Москва3 июн Вести.Украинские боевики обстреляли автозаправочную станцию (АЗС) в Каховском округе Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук.

Пока в Херсонской области наблюдается напряженная ситуация с топливом, и оно выдается по талонам для автомобилей учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность округа и экстренных служб, украинские боевики нанесли террористический удар по заправке в Каховском округе… — пострадал автотранспорт мирных жителей