Москва31 июл Вести.В херсонской Каховке Вооруженные силы Украины атаковали рынок во время встречи жителей с представителями администрации. Об этом рассказал глава округа Павел Филипчук.

Боевики применили беспилотник, он сдетонировал, попав по автомобилю всего в нескольких метрах от скопления людей.

Нацисты обстреляли стихийный рынок на светловской площади в Каховке. Проводил встречу с жителями возле Универсама. И в этот момент взрыв. Люди падают, прилавки разлетаются, все в пыли. Ничего не видно. От взрыва стоял метрах в двадцати. Понимаю, что может быть много жертв. Подбегаю к месту взрыва. Все живы. Оглушило всех, кто-то лежит на земле, люди испуганы - но живы. Кому нужно — помогли написал Филипчук в мессенджере МАХ

Он добавил, что уже после его отъезда в том же районе зафиксирован еще один прилет. Подробностей о вражеской атаке пока нет, на месте работают специалисты.