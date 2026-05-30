Украинский дрон ударил по бензовозу в Херсонской области

Москва30 мая Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат ВСУ совершил атаку на бензовоз в Геническом округе Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Вражеский дрон ударил по бензовозу в районе села Сальково. Удар пришелся в кабину. Состояние водителя уточняется сказал собеседник агентства

Цистерна с топливом не повреждена.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ранее, что за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей региона, в том числе подросток 2008 года рождения.