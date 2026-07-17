Москва17 июлВести.Украинские беспилотники атаковали колонну гражданских автомобилей в Херсонской области. Есть погибшие и раненые, сообщает Народный фронт.
Сегодня ВСУ с воздуха атаковали БПЛА колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Люди просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта. Одного осколком ранило в спину. Но это не единственный пострадавший. Есть еще и погибшиеговорится в Telegram-канале ОНФ
Подробности случившегося, в том числе информация о количестве пострадавших, не приводятся.