Москва17 июл Вести.Украинские беспилотники атаковали колонну гражданских автомобилей в Херсонской области. Есть погибшие и раненые, сообщает Народный фронт.

Сегодня ВСУ с воздуха атаковали БПЛА колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Люди просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта. Одного осколком ранило в спину. Но это не единственный пострадавший. Есть еще и погибшие