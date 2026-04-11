В Херсонской области погибли два мирных жителя после атаки БПЛА

Москва11 апр Вести.В Любимовке Херсонской области беспилотники Украины атаковали мирных жителей. В результате удара по такси погибли два человека, сообщает глава округа Павел Филипчук.

Также был атакован еще один автомобиль, в результате чего также есть пострадавшие.

Украинские боевики с использованием БПЛА атаковали автомобиль такси. Две женщины погибли, таксисты был ранен написал Филипчук в своем Telegram-канале

После удара по другой машине пострадал водитель, у него ранения. Повреждены еще два автомобиля – люди остались живы.

Глава округа отметил, что администрация окажет все необходимые меры поддержки.