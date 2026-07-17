Москва17 июлВести.В селе Чонгар Херсонской области стало известно о двух погибших в результате удара со стороны украинских БПЛА по колонне легковых автомобилей. Об этом сообщает "Интерфакс".
Такие сведения привел агентству пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Село Чонгар, в результате атаки БПЛА … погибли два человека, пострадал еще одинсказано в публикации
Личности погибших и пострадавшего в настоящее время устанавливаются. Также нанесен ущерб четырем автомобилям.
Удар произошел, когда автомобили стояли в пробке.