В Херсонской области два человека погибли при атаке БПЛА на колонну автомобилей

Два человека погибли при атаке на легковые машины в Херсонской области В Херсонской области два человека погибли при атаке БПЛА на колонну автомобилей

Москва17 июл Вести.В селе Чонгар Херсонской области стало известно о двух погибших в результате удара со стороны украинских БПЛА по колонне легковых автомобилей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Такие сведения привел агентству пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Село Чонгар, в результате атаки БПЛА … погибли два человека, пострадал еще один сказано в публикации

Личности погибших и пострадавшего в настоящее время устанавливаются. Также нанесен ущерб четырем автомобилям.

Удар произошел, когда автомобили стояли в пробке.