Украинские боевики атаковали АЗС в Первомайске в ЛНР, произошло возгорание

Украинские боевики атаковали АЗС в Первомайске в ЛНР Украинские боевики атаковали АЗС в Первомайске в ЛНР, произошло возгорание

Москва5 мая Вести.Боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) атаковали территорию автозаправочной станции в Первомайске в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате удара зафиксирован ряд повреждений, также произошло возгорание. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Колягин.

Враг нанес удар ночью 5 мая.

Первомайск подвергся очередной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных формирований Украины… В результате атаки БПЛА повреждения получило оборудование, остекление и фасад здания АЗС, произошло возгорание написал Колягин в своем канале в мессенджере MAX

Жертв или пострадавших среди мирного населения нет.

Персонал автозаправочной станции локализовал и ликвидировал возгорание до прибытия подразделений МЧС.