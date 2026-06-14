Первомайск в ЛНР ночью был атакован роем украинских дронов

ВСУ совершили массированную атаку на город Первомайск в ЛНР Первомайск в ЛНР ночью был атакован роем украинских дронов

Москва14 июн Вести.В ночь на 14 июня ВСУ совершили очередную массированную атаку БПЛА на территорию города Первомайска (ЛНР), сообщил глава округа Сергей Колягин.

По его словам, жертв и пострадавших среди мирного населения нет, но в результате ударов противника зафиксированы повреждения имущества и возгорания на нескольких объектах.

Вооруженные формирования Украины совершили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию нашего города написал Колягин в Telegram-канале

Глава Первомайска подчеркнул, что благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС все очаги возгораний были своевременно ликвидированы.