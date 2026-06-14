Москва14 июнВести.В ночь на 14 июня ВСУ совершили очередную массированную атаку БПЛА на территорию города Первомайска (ЛНР), сообщил глава округа Сергей Колягин.
По его словам, жертв и пострадавших среди мирного населения нет, но в результате ударов противника зафиксированы повреждения имущества и возгорания на нескольких объектах.
Вооруженные формирования Украины совершили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию нашего городанаписал Колягин в Telegram-канале
Глава Первомайска подчеркнул, что благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС все очаги возгораний были своевременно ликвидированы.