Москва24 июлВести.Украинские беспилотники нанесли несколько ударов по спецтехнике в разных районах Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.
В очередной раз коммунальные службы стали мишенью неонацистовнаписал он
Под удары попали одно из муниципальных предприятий в Первомайске, где повреждены спецтехника и остекление здания, и машина региона-шефа Республики Татарстан в Лисичанске, которая привезла жителям воду. В обоих случаях никто из людей не пострадал.
Кроме того, беспилотник атаковал экскаватор дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. Спецтехника повреждена.