Коммунальная техника в Первомайске и Лисичанске попала под удар ВСУ Беспилотники атаковали технику коммунальных служб в ЛНР

Москва24 июл Вести.Украинские беспилотники нанесли несколько ударов по спецтехнике в разных районах Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

В очередной раз коммунальные службы стали мишенью неонацистов написал он

Под удары попали одно из муниципальных предприятий в Первомайске, где повреждены спецтехника и остекление здания, и машина региона-шефа Республики Татарстан в Лисичанске, которая привезла жителям воду. В обоих случаях никто из людей не пострадал.

Кроме того, беспилотник атаковал экскаватор дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. Спецтехника повреждена.