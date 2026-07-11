Мужчина ранен при атаке ВСУ по парковке в луганском Первомайске

ВСУ нанесли удар БПЛА по парковке в центре Первомайска Мужчина ранен при атаке ВСУ по парковке в луганском Первомайске

Москва11 июл Вести.Мужчина ранен при атаке БПЛА по парковке в центре Первомайска (ЛНР). Об этом сообщил глава города Сергей Колягин.

Он подчеркнул, что ВСУ нанесли удар в разгар дня, и целью стали гражданские автомобили.

К сожалению, есть пострадавший. Мужчина 1987 года рождения с ранениями различной степени был оперативно госпитализирован в учреждение здравоохранения написал глава Первомайска в Telegram-канале

Он заверил, что пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атаки беспилотника ВСУ были повреждены два легковых автомобиля.