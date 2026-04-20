Два мирных жителя получили ранения при атаке украинских БПЛА в ЛНР

Москва20 апр Вести.Два человека получили ранения при атаке со стороны Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

БПЛА противника ударили по городу Стаханов утром 20 апреля, в понедельник. Дроны атаковали частный сектор в центре. Поврежден частный дом.

К сожалению, ранения получили 2 человека, им оказывается необходимая медицинская помощь… Предварительно, нанесен серьезный ущерб, повреждены несущие конструкции и капитальные элементы здания написал Пасечник в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не уточняются.

На месте работают оперативные и экстренные службы и представители местных властей.