Двое мирных жителей в ЛНР пострадали от удара украинских БПЛА

ВСУ нанесли удар по ЛНР, пострадали двое мирных жителей Двое мирных жителей в ЛНР пострадали от удара украинских БПЛА

Москва7 июн Вести.В Луганской Народной Республике зафиксирован новый удар украинских БПЛА. В результате него пострадало два мирных жителя, сообщает пресс-служба правительства республики.

Атака была совершена в субботу, 6 июня. Удар был произведен по гражданскому автомобилю Opel Vivaro в городе Стаханове.

В результате атаки пострадали двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения написано в MAX

У них были диагностированы ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в Стахановскую ЦГБ.

Автомобиль был уничтожен огнем.