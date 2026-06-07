Москва7 июнВести.В Луганской Народной Республике зафиксирован новый удар украинских БПЛА. В результате него пострадало два мирных жителя, сообщает пресс-служба правительства республики.
Атака была совершена в субботу, 6 июня. Удар был произведен по гражданскому автомобилю Opel Vivaro в городе Стаханове.
В результате атаки пострадали двое мужчин 1956 и 1958 годов рождениянаписано в MAX
У них были диагностированы ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в Стахановскую ЦГБ.
Автомобиль был уничтожен огнем.