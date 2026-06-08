ВСУ ударили по очереди на заправке в Скадовске, погиб мужчина

Дрон ВСУ ударил по очереди на АЗС в Скадовске, убит мирный житель ВСУ ударили по очереди на заправке в Скадовске, погиб мужчина

Москва8 июн Вести.Украинские военные нанесли удар по автозаправочной станции в Скадовске, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал АЗС в тот момент, когда там была очередь на заправку.

В результате удара погиб мужчина. Военных целей там не было говорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX

Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ сознательно наносят удары по гражданским объектам и мирным жителям и выразил соболезнования родным и близким погибшего.