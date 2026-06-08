Москва8 июнВести.Украинские военные нанесли удар по автозаправочной станции в Скадовске, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал АЗС в тот момент, когда там была очередь на заправку.
В результате удара погиб мужчина. Военных целей там не былоговорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX
Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ сознательно наносят удары по гражданским объектам и мирным жителям и выразил соболезнования родным и близким погибшего.