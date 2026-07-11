ТАСС: количество уничтоженных на Украине АЗС с мая приближается к 200

Стало известно количество уничтоженных на Украине с мая автозаправок ТАСС: количество уничтоженных на Украине АЗС с мая приближается к 200

Москва11 июл Вести.Порядка 200 автозаправочных станций (АЗС) было уничтожено на Украине с начала мая 2026 года, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании данных местных властей.

Из материала следует, что по состоянию на конец июня количество уничтоженных АЗС превысило 150. В период с 1 по 10 июля в различных регионах Украины сгорели еще как минимум 43 автозаправки.

В некоторых случаях официальные сообщения украинских властей не содержали точных данных о количестве поврежденных объектов, поэтому реальное число может быть выше. В Харьковской области только за первую неделю июля было уничтожено не менее 10 АЗС, пишет агентство.

До этого в российских силовых структурах сообщили о начале систематического уничтожения Вооруженными силами РФ автозаправочных станций на участке между Черниговом и Киевом.

Ранее стало известно, что к началу июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 37 АЗС, отвечавших за снабжение топливом различной техники украинских националистов.

Мониторинговые источники украинской стороны, в свою очередь, подтверждают успешные удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по топливным объектам на территории Украины.

Так, 25 июня дроны "Герань-2" атаковали АЗС в Николаевской области, на следующий день ударами беспилотников была уничтожена заправочная станция в районе Репок в Черниговской области, которая использовалась для снабжения военной техники.

27 июня расчеты БПЛА дальнего действия "Герань-2 сикер" нанесли удары по двум АЗС во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье.

Через три дня дроноводы отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" выполнили задачу по ликвидации 25 автозаправочных станций и нескольких цистерн с топливом в различных населенных пунктах, среди которых Орехов, Марганец, Берислав и другие города.